La Redazione24

mercoledì 11 Marzo 2020.

Adesso è ufficiale: la Roma non parte per Siviglia

Alle 15.30 era previsto il decollo del charter in vista dell’ottavo di Europa League in programma domani, attorno alle 13.30 il club giallorosso ha comunicato la decisione finale. La gara è rinviata a data da destinarsi



