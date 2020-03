Coronavirus, il Cile mette in quarantena Vidal e Sanchez

Coronavirus, il Cile mette in quarantena Vidal e Sanchez I giocatori di Barcellona e Inter, di ritorno in patria per le partite delle qualificazioni mondiali, dovranno restare isolati. A rischio pure Medel

La Redazione24

,

mercoledì 11 Marzo 2020.

