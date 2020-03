Coronavirus, l’Oms: “È pandemia”. In Italia 10.590 contagi (+2 mila da ieri), 827 morti, 1.045 guariti

Coronavirus, l’Oms: “È pandemia”. In Italia 10.590 contagi (+2 mila da ieri), 827 morti, 1.045 guariti Registrati 118 mila casi in 114 Paesi. Il governatore Fontana chiede misure più rigide: “Oggi 1300 contagi”. Conte: “Stanziati 25 miliardi”. Il ministro Gualtieri: “Nessuno perderà il lavoro per colpa del virus”. Salgono le vittime anche negli Stati Uniti: […]

La Redazione24

,

mercoledì 11 Marzo 2020.

Coronavirus, l’Oms: “È pandemia”. In Italia 10.590 contagi (+2 mila da ieri), 827 morti, 1.045 guariti

Registrati 118 mila casi in 114 Paesi. Il governatore Fontana chiede misure più rigide: “Oggi 1300 contagi”. Conte: “Stanziati 25 miliardi”. Il ministro Gualtieri: “Nessuno perderà il lavoro per colpa del virus”. Salgono le vittime anche negli Stati Uniti: 31. In Cina riaprono le prime aziende a Wuhan. Rivolta nelle carceri: 12 morti per overdose, 19 detenuti ancora in fuga. Famiglia siciliana bloccata in Marocco



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA