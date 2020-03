Coronavirus: prime denunce a Crotone e provincia, circolavano per le vie cittadine senza alcun comprovato motivo

I Carabinieri della stazione di Crotone e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno denunciato, in due distinti controlli, sette persone

Crotone,

mercoledì 11 Marzo 2020.

I Carabinieri della stazione di Crotone e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone, nell’ambito dei servizi volti alla tutela della salute pubblica tramite il rispetto delle nuove misure, hanno denunciato, in due distinti controlli, sette persone di Crotone per l’inosservanza del D.P.C.M inerente l’emergenza Coronavirus. Gli stessi circolavano per le vie cittadine senza alcun comprovato motivo.

A Isola di Capo Rizzuto i militari della locale Tenenza hanno denunciato un 61enne del luogo perché, titolare di un centro scommesse, ne manteneva l’apertura nonostante il divieto disposto dal noto decreto.

