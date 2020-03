Coronavirus, salta la prima gara in Premier: rinviata City-Arsenal

Coronavirus, salta la prima gara in Premier: rinviata City-Arsenal Alcuni membri del club londinese in quarantena per precauzione: il 27 febbraio hanno avuto contatti con il patron dell’Olympiacos, Marinakis, risultato poi positivo al Covid-19 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

