Crucoli, attacco informatico alla piattaforma Asmenet

Il Comune attiva provvisoriamente un nuovo link per i servizi on line

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

mercoledì 11 Marzo 2020.

La home page della piattaforma hackerata

Ci mancava pure un attacco informatico per creare ancor più disagi in questo delicato momento di emergenza per tutta la nostra regione.

Come reso noto nella mattinata di

oggi, mercoledì 11 marzo, dal palazzo comunale di Crucoli, attraverso vari

social, la piattaforma Asmenet, sul quale operano i siti web dei comuni

associati, tra cui appunto il nostro, a seguito di un attacco hacker su scala

nazionale, a partire dalle ore 15:40 di giorno 06 marzo 2020 ha dovuto

necessariamente provvedere alla interruzione dei servizi on-line.

A fronte di ciò, il Comune di

Crucoli, ha messo a disposizione un provvisorio a cui accedere ai servizi on

line del Comune di Crucoli erogati tramite piattaforma UrbiSmart, a questo

indirizzo: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1201841.

Nella apposita sezione Albo on

Line, inoltre, saranno pubblicati anche avvisi urgenti riguardanti l’emergenza

sanitaria.

