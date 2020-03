Il Getafe non dĂ scelta: “Non ci sarĂ nessuna partita con l’Inter, a Milano non andiamo. Si rinvii e si giochi altrove”

mercoledì 11 Marzo 2020.

Il Getafe non dà scelta: “Non ci sarà nessuna partita con l’Inter, a Milano non andiamo. Si rinvii e si giochi altrove”

La posizione netta del presidente Angel Torres: “Noi non viaggiamo. Chiedere permessi? No, non c’è nessuna urgenza o questione grave, prima del calcio viene la salute: penso che l’Inter sia d’accordo. Oggi all’Uefa decidano quello che vogliono: una decisione l’abbiamo già presa noi al posto loro”



