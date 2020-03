La Uefa in riunione: si va verso il rinvio. Ma intanto l’Inter è ad Appiano per allenarsi

La Redazione24

mercoledì 11 Marzo 2020.

La Uefa in riunione: si va verso il rinvio. Ma intanto l’Inter è ad Appiano per allenarsi

La strana vigilia di Europa League: non cambia il programma di Conte, seduta fissata alle 15. Giocatori scettici, come spiegato dall’Aic



