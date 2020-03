Le stelle di Biden

E dunque, alla fine ha vinto Biden. Lo ha fatto in Michigan, Missouri, Mississippi e Idaho. Lo stato di Washington è in bilico e il North Dakota vede in vantaggio Bernie Sanders. Una situazione alla luce della quale Biden, oltre ad aver vinto in quattro stati su sei di quelli in palio questa notte, continua […]

La Redazione 24

,

mercoledì 11 Marzo 2020.

