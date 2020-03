Lutto per Cornacchini: è morta la mamma, colpita dal coronavirus

La madre dell'ex bomber, fino a pochi mesi fa allenatore del Bari promosso in Serie C, abitava a Fano

mercoledì 11 Marzo 2020.

Lutto per Cornacchini: è morta la mamma, colpita dal coronavirus

La madre dell’ex bomber, fino a pochi mesi fa allenatore del Bari promosso in Serie C, abitava a Fano



