Mou, notte nerissima: il Lipsia ne fa 3 al Tottenham e vola ai quarti

Mou, notte nerissima: il Lipsia ne fa 3 al Tottenham e vola ai quarti Dopo l’1-0 dell’andata, tutto facile per la squadra di Nagelsmann, in vantaggio già al 10′ con Sabitzer, autore di una doppietta. Di Forsberg il tris nel finale. Per gli Spurs, con l’attenuante dei numerosi infortuni, un doppio confronto senza storia continua […]

La Redazione24

,

mercoledì 11 Marzo 2020.

