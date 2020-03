Torretta, chiude l’Ufficio Postale

Una chiusura improvvisa decisa da Poste Italiane alla luce dell’emergenza sanitaria di queste settimane

Nunzio Esposito

CRUCOLI TORRETTA,

mercoledì 11 Marzo 2020.

Il container che ospita l’ufficio postale di Torretta

Da giovedì 12 marzo l’Ufficio

Postale di Torretta resterà chiuso. Lo rende noto, attraverso un avviso esposto

nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11, alla porta di ingresso dello stesso

ufficio che, ricordiamo, è alloggiato in un container situato nelle immediate

adiacenze della Villa Comunale “Laudano” da ormai tre anni, dopo che ben sei

mesi prima erano stati dichiarati inagibili gli uffici siti al piano terra di

una palazzina poco distante ed affacciata anch’essa sulla statale 106.

Ora, l’emergenza (e purtroppo

dichiarata Pandemia) Coronavirus ha indotto, per forza di cose, vista la

sistemazione estremamente precaria degli sportelli al pubblico attivi nella

nostra località , la direzione di Poste Italiane a chiudere temporaneamente (si

spera) l’ufficio torrettano.

Una vera doccia fredda e senza nessun adeguato preavviso (ma non è una novità per le nostre Poste) per tutta la comunità locale che sicuramente non si aspettava questo ulteriore disagio alla già difficile quotidianità sconvolta dall’emergenza sanitaria allargata da pochi giorni in tutta Italia.

Sarà invece possibile ritirare la corrispondenza in giacenza presso l’Ufficio Postale, come si legge nell’avviso, alla sua riapertura, mentre viene indicato ovviamente quello di Crucoli, in via San Pietro, poco più avanti del palazzo municipale, come ufficio più vicino a cui rivolgersi, negli orari 8:20 – 13:45 dal lunedì al venerdì e 8:20 – 12:45 al sabato, anche se non tutti i servizi potranno essere garantiti, come ad esempio lo sportello Postamat che nel nostro capoluogo non è stato mai installato.

Ulteriori informazioni, anche

sull’operatività dei servizi e degli uffici si potranno avere al numero verde gratuito

(da rete fissa e mobile) 803.160, attivo dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal

lunedì al sabato, e sul sito www.poste.it.

