La Redazione24

mercoledì 11 Marzo 2020.

Youth League, Juve-Real rinviata: non c’è ancora una nuova data

Gli spagnoli, che non volevano giocare per l’emergenza in Italia, lo hanno comunicato sul proprio sito: “Nei prossimi giorni si saprà la nuova data”.



