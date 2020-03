Calabria Sona lancia: Concerti Lontani per Stare vicini! #iosuonodacasa

La musica non si ferma, la musica non vi lascia soli!

giovedì 12 Marzo 2020.

In questo periodo particolare dove tutto si ferma e dove anche la musica sta subendo uno stop forzato in una delle sue attività più importanti sia sotto il profilo economico ma anche sociale e di interazione per le nostre comunità , noi non vogliamo fermarci e non vogliamo lasciare il nostro pubblico da solo! La musica non conosce né limiti, né frontiere e lo deve dimostrare anche in questa occasione.

E allora ecco in Calabria l’iniziativa #iosuonodacasa #lamusicanonsiferma che servirà a dare “voce” ai nostri artisti ma soprattutto a dare un segnale di vicinanza e di “normalità ” alle tante persone che sono costrette a casa. Un vero e proprio cartellone di concerti lanciati e coordinati da Calabria Sona, programmati almeno fino al 3 aprile, che riesca, per quanto è possibile, a “sostituire” i concerti dal vivo che sono stati sospesi o rinviati a causa dell’epidemia di Coronavirus, un modo per restare uniti seppur rimanendo in casa.

#iorestoacasa, si! ma in compagnia di tanta buona musica in un luogo virtuale che ci fa sentire meno soli! Gli artisti saranno in diretta dalle proprie abitazioni con performance intime ed acustiche, risponderanno alle domande e creeranno un filo diretto con gli spettatori. Daranno il buon esempio e promuoveranno le buone prassi che la situazione che stiamo vivendo ci impone.

Le dirette partiranno dal profilo ufficiale facebook di Calabria Sona e rispetteranno gli orari previsti dalle varie locandine che saranno presentate sui social del circuito.

Si inizia Sabato 14 Marzo alle 21.00 con l’house concert di Antonio Grosso (uno dei più apprezzati organettisti del panorama Nazionale) per proseguire Domenica 15 Marzo alle 18 con Fabio Curto in diretta da Bologna (già vincitore di TheVoice e reduce dal successo nelle selezioni di Musicultura) e si proseguirà Lunedi 16 alle 21 con Francesco Loccisano e la sua chitarra battente. Questi i primi “live” ma il calendario si sta di giorno in giorno arricchendo di tanti nuovi appuntamenti e artisti “Calabria Sona” che daranno il loro importante contributo a questo programma.

L’iniziativa serve anche a sensibilizzare il Governo e l’opinione pubblica sulla criticità della situazione che il settore musicale e specialmente le realtà più piccole maggiormente a rischio stanno attraversando. Una questione che “Gli stati generali della musica emergente” hanno sottoposto al MISE, Ministero del Lavoro e al MIBACT dopo l’incontro ministeriale di qualche settimana fa al quale si spera possa fare seguito un tavolo costante sulla musica emergente per lavorare unitariamente e avviare un approfondimento urgente con le piccole realtà del settore musicale per capire le reali e concrete necessità immediate con un intervento di sostegno urgente , diretto, concreto e tangibile per salvare il Made in Italy e il futuro musicale del nostro Paese soprattutto verso coloro che rischiano la chiusura immediata. Questo l’appello rivolto al Ministro Franceschini e al Sottosegretario Anna Laura Orrico.

Calabria Sona e tutti gli artisti vogliono gridare a gran voce #andratuttobene attraverso la loro musica e la loro presenza in questa iniziativa sociale.

