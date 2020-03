Cirò Marina: rinvenuti rifiuti speciali inquinanti e pericolosi in località ex Fontana Vergi

E’ quanto comunica il Comandante regionale ANLC, Arch. Vincenzo Renda

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 12 Marzo 2020.

Il nucleo Provinciale di Vigilanza della Provincia di Crotone, in data 8 marzo, durante un servizio di tutela ambientale, in località ex Fontana Vergi, SP n.4, ricadente nel Comune di Cirò Marina, rinveniva rifiuti inquinanti e pericolosi “scarto di materiale edile, pneumatici esausti, materassi ed altro materiale” adiacente ad una ex fontana, che negli anni passati veniva usata anche dai contadini per far bere i cavalli, mentre per anni è stata utilizzata come fontana pubblica, ad oggi risulta in totale stato di abbandono.

Il Coordinatore Regionale delle GPG ANLC Calabria, Arch. Enzo Renda di Cirò Marina ringrazia il nucleo delle GPG che quotidianamente sono impegnati per la tutela dell´ambiente, inoltre lo stesso Arch Renda propone all´amministrazione Comunale l´installazione di telecamere ed il ripristino della stessa Fontana.

Visto la pericolositĂ dei rifiuti si invita chi di competenza a far ripristinare i luoghi da ditta specializzata ed autorizzata ed in caso si identifica il trasgressore applicare quanto stabilito dal D.Lgs 252/2006 e s.m.i.

Infine si precisa di aver dato comunicazione al Comune di Cirò Marina in data 09.03.2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA