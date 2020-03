Coronavirus, Bollettino Regione Calabria del 12 marzo: effettuati 360 tamponi, 35 positivi e 2382 in quarantena volontaria

Lo rende noto l’Ufficio Presidenza della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

giovedì 12 Marzo 2020.

In Calabria ad oggi sono effettuati 360 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 35, quelle negative sono 325.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 5 in reparto;

– Cosenza: 7 in reparto; 2 in rianimazione; 1 in isolamento domiciliare

– Reggio Calabria: 4 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 1 guarito

– Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare

– Crotone: 5 in isolamento domiciliare

I soggetti in quarantena volontaria sono 2382, così distribuiti:

– Cosenza: 430

– Crotone: 140

– Catanzaro: 396

– Vibo Valentia: 363

– Reggio Calabria: 1053

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 5008.

