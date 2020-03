Coronavirus: sanificate strutture dell’Ospedale di Cariati, riattivato “Punto di Primo Intervento”

A darne notizia è il Sindaco facente funzioni Ines Scalioti

Cariati,

giovedì 12 Marzo 2020.

Sanificate, già nella giornata di ieri (mercoledì 11 marzo) le strutture interne di radiologia, del 118, della Guardia Medica e del Punto di Primo Intervento quest’ultimo (PPI) è stato riattivato.

A

darne notizia è il Sindaco facente funzioni Ines Scalioti informando che l’Asp ha provveduto e sta provvedendo

alla messa in quarantena di tutti i soggetti che hanno avuto contatti diretti

con il paziente risultato positivo nella giornata di ieri.

Nell’annunciare

l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile, la

Scalioti fa inoltre sapere che si è in attesa della installazione della tenda

esterna al PPI per il richiesto servizio di pre-triage, così come del riscontro

in merito ai due tamponi da effettuare sugli altri due casi sospetti annunciati

ieri.

Sempre

nella giornata di ieri, attivando tutti i previsti protocolli di sicurezza,

l’Amministrazione Comunale ha provveduto anche alla sistemazione, nelle

strutture del Centro Sociale alla Marina, di due persone senza fissa dimora provenienti

dalla Lombardia, assistite anche grazie alla collaborazione della rete

parrocchiale e delle forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia Municipale) alle

quali la Scalioti rivolge il ringraziamento dell’intera comunità per il lavoro

di supporto e di controllo sul territorio.

