Coronavirus, Santelli emette ordinanza per gestori impianti rifiuti: continuino a garantire il servizio nei comuni calabresi

E’ quanto afferma nella nota Jole Santelli, presidente della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

giovedì 12 Marzo 2020.

Attraverso un’apposita ordinanza ho disposto che i gestori degli impianti pubblici e privati di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani continuino a garantire il loro servizio nei comuni calabresi, così da non aggravare una situazione già compromessa dall’emergenza sanitaria in corso.

È opportuno, mai come in questo momento, assicurare ai nostri concittadini luoghi salubri in cui vivere, considerata anche la permanenza in casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA