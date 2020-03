Coronavirus: Uso corretto delle mascherine

Le istruzioni di Roberta Dattilo Manfredi

La Redazione

Roma,

giovedì 12 Marzo 2020.

Non trovo giusto che nessun giornalista, nessun medico, nessuno infermiere abbia spiegato l’uso corretto delle mascherine.

Un uso scorretto di tali Dispositivi di Protezione Individuale è un rischio!

Un uso non corretto di mascherine può aumentare, anziché ridurre, il rischio di trasmissione dell’infezione. L’uso delle mascherine deve essere sempre combinato con altre azioni di prevenzione/igiene personale. NESSUNA MISURA DA SOLA PUO’ FORNIRE PROTEZIONE COMPLETA. Le mascherine e i guanti se non usati correttamente, soprattutto quando i suddetti dispositivi di protezione (DPI) vengono tolti e come se non li avessimo indossati, il rischio DIVENTA AGGIUNTIVO, per uso improprio di dispositivi che richiedono formazione e fit test, per smaltimento non appropriato.

COME FARE QUANDO DEVO TOGLIERE LA MASCHERINA

mi tolgo i guanti e lavo le mani lavaggio mani 20/30 secondi con acqua e sapone rimuovo la mascherina prendendola dall’elastico dietro l’orecchio

oppure il laccio che sta dietro la testa, SENZA MAI TOCCARLA DAVANTI. butto la mascherina nella spazzatura mi lavo le mani per 20/30 secondi

Le mascherine approvate per uso come dispositivi medici sono state

testate per assicurare specifici livelli di protezione nei confronti

della penetrazione di sangue ed altri fluidi biologici attraverso le

mucose di naso e bocca. Le mascherine forniscono una protezione nei

confronti della diffusione dell’influenza sia bloccando le goccioline di

secrezioni respiratorie emesse dalle persone malate che le indossano,

sia impedendo che le medesime goccioline o spruzzi di secrezioni o altri

fluidi biologici raggiungano le mucose di naso e bocca.

Una volta usate, le mascherine monouso debbono essere immediatamente smaltite nella spazzatura.

Il lavaggio delle mani che comunemente facciamo con acqua e sapone

si chiama LAVAGGIO SOCIALE e deve durare 20/30 secondi seguendo le

giuste procedure.

 I guanti non proteggono al 100% dai batteri, qualcosa passa lo stesso. Per questo dopo averli tolti dobbiamo lavare le mani.

Credo sia giusto che in un momento come questo le mascherine vengano indossate, createle con la carta, con i tovaglioli di carta. Insomma fate quelli usa e getta. Altrimenti rischiamo di contagiarci con altri microbi. NON VENDETELE.

Ora avete capito perchè non vanno fatte di stoffa? Potreste

incombere anche in problemi legali se le vendete, soprattutto se non

sono a norma.

Il momento è difficile per tutti. Stiamo in casa.   Â

IO RESTO IN CASA!

