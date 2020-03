E la prevenzione? A Parigi tifosi in massa fuori dallo stadio

E la prevenzione? A Parigi tifosi in massa fuori dallo stadio La decisione di far disputare a porte chiuse la partita di Champions League tra Psg e Borussia Dortmund non ha fermato i tifosi francesi che si sono riuniti in massa nei pressi del Parco dei Principi, nonostante l’emergenza coronavirus continua a leggere su La […]

La Redazione24

giovedì 12 Marzo 2020.

La decisione di far disputare a porte chiuse la partita di Champions League tra Psg e Borussia Dortmund non ha fermato i tifosi francesi che si sono riuniti in massa nei pressi del Parco dei Principi, nonostante l’emergenza coronavirus



