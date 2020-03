E’ un test da brivido per Madame Lagarde. Parla Bini Smaghi

Roma. Il primo test di Christine Lagarde, come neo presidente della Bce, è da brivido. Non tanto perché il coronavirus ha fatto un ingresso in grande stile nell’Eurotower – un dipendente risultato positivo, la quarantena per i suoi colleghi, niente strette di mano e colloqui ravvicinati nel tempio d continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

giovedì 12 Marzo 2020.

