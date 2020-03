Juve, adesso cosa succede? Giocatori isolati in albergo e tampone per tutti

giovedì 12 Marzo 2020.

Nella migliore delle ipotesi la squadra potrà tornare ad allenarsi dal 25 marzo. Inevitabile il rinvio del match col Lione, ma resta in dubbio anche la ripresa in campionato per il 4-5 aprile



