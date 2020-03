La McLaren non corre: un componente del team Ã¨ positivo al Coronavirus

La McLaren non corre: un componente del team è positivo al Coronavirus

La McLaren non corre: un componente del team è positivo al Coronavirus La decisione comunicata via Twitter: per la squadra di Woking niente GP di Australia. Che a questo punto è in forte dubbio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 12 Marzo 2020.

La McLaren non corre: un componente del team è positivo al Coronavirus

La decisione comunicata via Twitter: per la squadra di Woking niente GP di Australia. Che a questo punto è in forte dubbio



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA