Le Borse Ue affondano dopo il “pacchetto” Lagarde contro l’emergenza Coronavirus

Milano. Piazza Affari e le Borse europee affondano letteralmente con perdite che superano il 10 per cento dopo che la Bce ha annunciato un pacchetto di misure per affrontare l’emergenza coronavirus imperniato su un mix di politiche monetarie e nuove norme per consentire alle banche di continuare a e continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

giovedì 12 Marzo 2020.

