Liga sospesa per due settimane. E il Real finisce in quarantena Sono bastati cinque minuti a Federazione, Liga e sindacato calciatori per decidere lo stop. Blancos in isolamento dopo la positività di un giocatore di basket del club

giovedì 12 Marzo 2020.

Liga sospesa per due settimane. E il Real finisce in quarantena

Sono bastati cinque minuti a Federazione, Liga e sindacato calciatori per decidere lo stop. Blancos in isolamento dopo la positività di un giocatore di basket del club



