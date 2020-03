L’Inter dona 300mila mascherine. Zhang: “Continueremo ad aiutare l’Italia”

La Redazione24

giovedì 12 Marzo 2020.

L’Inter dona 300mila mascherine. Zhang: “Continueremo ad aiutare l’Italia”

Il club con il Gruppo Suning ha inviato prodotti sanitari ad uso medico per fronteggiare l’emergenza. Era stato in prima linea anche per Wuhan



