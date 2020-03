L’isolamento produttivo funziona. Storia di un imprenditore milanese in Cina

Milano. Giulio Balossi Restelli, manager e imprenditore milanese, vive in Cina da 10 anni, da quando, per reagire alla crisi del 2008 che stava affossando l’industria tessile lombarda, un gruppo di sette aziende storiche della zona del comasco si sono affidate a lui per sbarcare sul mercato asiatico continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

giovedì 12 Marzo 2020.

