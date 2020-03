San Pietro in quarantena

Desolata come non mai, neanche ai tempi della guerra. Piazza San Pietro sbarrata, la basilica vuota, le finestre tutte chiuse. Se oggi ci fosse un nuovo San Lorenzo (s’intende il bombardamento del 1943), il Papa non potrebbe uscire, andare in mezzo alla folla disperata. Potere del coronavirus che me continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

giovedì 12 Marzo 2020.

