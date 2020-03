Todt, dura replica ai 7 team: “Accuse infamanti per me e la Fia”

Todt, dura replica ai 7 team: “Accuse infamanti per me e la Fia” Il presidente della Federazione e gli sviluppi del contestato accordo confidenziale con la Ferrari: “Dalle squadre ricostruzione inaccurata e con toni diffamatori che sono fonte di danno per il campionato: li rigettiamo con forza” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 12 Marzo 2020.

Todt, dura replica ai 7 team: “Accuse infamanti per me e la Fia”

Il presidente della Federazione e gli sviluppi del contestato accordo confidenziale con la Ferrari: “Dalle squadre ricostruzione inaccurata e con toni diffamatori che sono fonte di danno per il campionato: li rigettiamo con forza”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA