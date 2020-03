Agnelli: “Anche io in isolamento volontario. Restate a casa”

Agnelli: “Anche io in isolamento volontario. Restate a casa” Il presidente bianconero sui social del club: “In questo momento di emergenza sanitaria anche noi come Juventus vogliamo dare il nostro contributo. Innanzitutto rispettando le regole. Anche io da ieri sera sto osservando un periodo di isolamento volontario. Dobbiamo e vogliamo fare di più. Per questo […]

La Redazione24

,

venerdì 13 Marzo 2020.

Agnelli: “Anche io in isolamento volontario. Restate a casa”

Il presidente bianconero sui social del club: “In questo momento di emergenza sanitaria anche noi come Juventus vogliamo dare il nostro contributo. Innanzitutto rispettando le regole. Anche io da ieri sera sto osservando un periodo di isolamento volontario. Dobbiamo e vogliamo fare di più. Per questo abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere il personale sanitario”.



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA