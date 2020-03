Balotelli: “Juve in testa prima di fermare tutto”. Il Brescia: “Ci dissociamo”

Balotelli: “Juve in testa prima di fermare tutto”. Il Brescia: “Ci dissociamo” Mario in una diretta sui social attacca la capolista: “Giusto non assegnare lo scudetto, facciamo un campionato da 22 squadre l’anno prossimo”. Ma il club prende le distanze continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 13 Marzo 2020.

Balotelli: “Juve in testa prima di fermare tutto”. Il Brescia: “Ci dissociamo”

Mario in una diretta sui social attacca la capolista: “Giusto non assegnare lo scudetto, facciamo un campionato da 22 squadre l’anno prossimo”. Ma il club prende le distanze



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA