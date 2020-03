Chi difende i liberi professionisti dagli effetti del coronavirus?

La Redazione 24

venerdì 13 Marzo 2020.

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, dove però i lavoratori non sono tutti uguali. Se ne sta accorgendo anche il Governo che, per contenere gli effetti collaterali del coronavirus sull’economia, sta incontrando non poche difficoltà nel creare ammortizzatori e strumenti a difesa non solo dei

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

