Ciao panico, è la resa dei conti tra i forti e i deboli. Io sono debole

Quel peso sul petto. E un affanno nel respiro, come una sensazione di annegamento. Non è niente, penso tornando a casa dal lavoro, a piedi per la città vuota, buia, seria, una città che ha finalmente capito come ci si comporta dentro un’emergenza. Non è niente, fino a un minuto fa stavo quasi ben […]

La Redazione 24

,

venerdì 13 Marzo 2020.

Quel peso sul petto. E un affanno nel respiro, come una sensazione di annegamento. Non è niente, penso tornando a casa dal lavoro, a piedi per la città vuota, buia, seria, una città che ha finalmente capito come ci si comporta dentro un’emergenza. Non è niente, fino a un minuto fa stavo quasi ben

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA