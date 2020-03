CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – CONCORSO (scad. 12 aprile 2020)

Concorsi pubblici, per titoli e colloquio, per la copertura di otto posti di primo tecnologo II livello a tempo indeterminato, per talune sedi. (20E03466) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

venerdì 13 Marzo 2020.

