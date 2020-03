Coronavirus: il messaggio del Commissario Straordinario Costantino ai crotonesi

La nota del Commissario Straordinario, Tiziana Costantino

Crotone,

venerdì 13 Marzo 2020.

Tiziana Costantino

Cari crotonesi, stiamo vivendo tutti un momento particolare e straordinario che ci impone un cambiamento delle nostre abitudini.

Cambiare

abitudini non significa tuttavia cambiare vita ma, viceversa, attuare

una autotutela e soprattutto una forma di dovuto rispetto nei

confronti degli altri: dei nostri figli, dei nostri parenti, dei

nostri anziani, di tutti i componenti della nostra comunità .

E’

al senso di responsabilità di ognuno che faccio appello in queste

ore.

Applichiamo,

con la dovuta responsabilità , le norme e le avvertenze che sono

state previste dal Governo e dalle autorità sanitarie.

Mi

rivolgo ai giovani: restare in casa in questi giorni oltre che una

misura consigliata è un modo per essere ancora di più vicini alle

vostre famiglie.

Ai

genitori mi rivolgo come mamma: diamo noi per primi l’esempio con

comportamenti consapevoli e responsabili.

A

chi è arrivato dalle zone del nord ricordo che è obbligatorio

comunicare la loro presenza sul territorio alle autorità sanitarie.

So

che tanti di voi stanno già applicando le prescrizioni e le

avvertenze previste dai Decreti della Presidenza del Consiglio.

Vi

ringrazio di cuore perchè la vostra collaborazione, in questo

particolare momento, è fondamentale.

Gli

uffici comunali stanno lavorando con grande attenzione, rispetto alle

competenze che sono demandate all’Ente, e lo continueremo a fare 24

ore su 24.

Ma

ho voluto personalmente parlarvi perchè questo è il momento in cui

tutti siamo chiamati ad un comportamento responsabile e consapevole.

Solo

attraverso una unità di intenti supereremo questo momento delicato e

difficile.

Conto

su tutti voi, vi sono vicina e vi ringrazio di cuore per la vostra

collaborazione.

#insiemecelafaremo

