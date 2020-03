Coronavirus: il Polo Digitale Calabria a sostegno delle imprese, degli asili e delle scuole primarie private

Istituito uno sportello informativo di supporto digitale per le imprese e per le scuole

“Anche il settore ICT calabrese” scrive in una nota il Presidente del Polo Digitale Calabria Emilio De Rango, rimane attonito rispetto gli eventi che si sono e si stanno verificando in Italia e nel mondo a causa del Covid-19. È un momento veramente di grande tensione ed incertezza sociale e quindi deve prevalere il buon senso e soprattutto deve emergere il senso civico e la responsabilità di ognuno di noi affinchè si possa contribuire all’emergenza che oggi la Calabria sta vivendo e sta attraversando, per bloccare i contagi e per uscire prima possibile da questo momento di stallo che ha paralizzato tutte le attività dell’intera Regione.

Le aziende ICT del Polo Digitale Calabria, così come tutte le altre aziende che fanno parte del tessuto imprenditoriale e produttivo della nostra regione, manifestano grande preoccupazione ed inquietudine, professionisti e imprenditori delle scuole private e soprattutto degli asili nido oggi temono per le loro imprese, per le loro strutture e per le loro famiglie.

Le ristrettezze imposte dal governo per combattere il Covid-19, attraverso il DPCM 9 marzo 2020, e soprattutto i tempi ancora incerti di ripresa delle attività lasciano in una profonda incertezza migliaia di imprenditori e professionisti, dirigenti di scuole primarie private che a fine mese, dovranno fare i conti con stipendi,fitti, mutui, utenze,contributi previdenziali e tanti altri adempimenti cheda oggi non potranno più sostenere.

Servono segnali importanti,le imprese devono unirsi e fare rete per poter trasmettere tutte le criticità che ogni settore manifesta, in un momento di grande difficoltà , servono misure e segnali importanti da parte del Governo per consentire alle aziende, alle scuole private agli asili nido di rimanere in vita fino al momento in cui si ritornerà alla normalità . Molti dipendenti rischiano il posto di lavoro,molte strutture rischiano di chiudere, gli asili nido privati sono al collasso se non verranno adottate le giuste ed adeguate misure che consentiranno il superamento di questo momento drammatico che la Calabria,così come tutte le altre regioni d’Italia stanno attraversando.

“Grande apprezzamento”continua il Presidente Emilio De Rango“esprimo quindi per l’iniziativa e per l’impegno profuso, portato avanti dagli asili nido e dalle scuole primarie private nel costituire un comitato composto da più di 50 scuole cosi come ci segnala in una nota la Coordinatrice Regionale del Polo Digitale Calabria Emilia Mezzatesta con delega agli asili nido alle scuole dell’infanzia e primarie paritarie,Presidente della cooperativa sociale Idea 90 di Scalea, divulgatrice dei processi di digitalizzazione all’interno degli asili e delle scuole private e primarie paritarie.“

“In questi giorni di paura ed incertezza sociale “ scrive in una nota la Coordinatrice Regionale del Polo Digitale Calabria EmiliaMezzatesta”anche gli asili nido e le scuole Paritarie dell’infanzia nonché tutto il mondo dei servizi socio educativi 0/6 anni calabresi, si sono messi in rete per scongiurare lo spauracchio dell’estinzione di tali servizi di estrema utilità per la comunità . Sappiamo tutti che i servizi socio educativi per l’infanzia operano a supporto di numerosissime famiglie calabresi, ma che attualmente con l’emergenza del Covid-19 tutto rischia di saltare. L’allarme sociale, le restrittive del governo che hanno dichiarato zona protetta tutta l’Italia, apporteranno delle gravi conseguenze al sistema delle scuole e degli asili nido privati che mantengono a stento il loro status. La sopravvivenza non garantita equamente dalla legge sulla parità 62/2000 pone sempre degli interrogativi incresciosi anche a livello nazionale, irrisolti, lasciati alla mera discrezionalità dei governatori regionali. Oggi purtroppo il fenomeno del Coronavirus ha fatto scoppiare una bomba sociale che ha investito famiglie ed imprese che, a secondo dei rispettivi interessi, riescono difficilmente ad sopperire ad una situazione incresciosa. Naturalmente non si pretende da parte delle famiglie un pagamento di un corrispettivo per un servizio non espletato, ma dall’altro ci sono dei servizi che necessitano di spese fisse, affitti, contributi, stipendi, mutui, ecc. per cui si chiede l’intervento e una definitiva presa di coscienza, che le nostre scuole come in altre regioni italiane abbiano il giusto riconoscimento da parte di chi ci governa a livello territoriale, regionale, statale. La resilienza che caratterizza noi calabresi in questo momento è messa a dura prova, per cui chiediamo di essere ascoltati e dare voce e valore ad una vita di lavoro che ci vede impegnate in una lotta per garantire servizi e qualità ad una terra annoverata come la cenerentola delle regioni d’Italia.

Ecco perché anche il Polo Digitale Calabria, che affianca le scuole nei processi di digitalizzazione, è impegnato nel sostenere ed affiancare le iniziative portate avanti dalle scuole che cercano sempre più di accrescere i loro servizi e si fa portavoce insieme alle altre Agenzie di stampa di questa causa unendosi alla voce della sua Coordinatrice regionale Emilia Mezzatesta della cooperativa idea90 per dire “basta ad ogni forma di sottosviluppo e di sopruso nei confronti di coloro che danno valore ad una terra che deve solo drizzare la schiena ed andare avanti! “

Si dà cenno di tutte le scuole che hanno aderito al comitato

Asili Nido e Scuole Infanzia Paritarie Calabria Uniti Contro Covid-19

(di seguito le strutture cofirmatarie)

1. Nido-Infanzia “L’isolachenonc’era” – Cosenza (Prov. CS) 2. Nido-Infanzia “Il mondo di Lolli” – Rende (Prov. CS) 3. Nido-Infanzia “La Tata” di Cinzia Blefari – Rende (Prov. CS) 4. Ass. Tagesmutter – I nidi delle mamme – Cosenza – Rende – Marano M. (Prov. CS) 5. Nido-Infanzia “Il paradiso dei monelli” – Montalto Uffugo(Prov. CS) 6. Nido-Infanzia “Bimbiland” – Castrolibero (Prov. CS) 7. Baby World Il mondo dei bambini – Cosenza(Prov. CS) 8. C’era una volta – Rovito ( Prov. CS) 9. Disneyland Park – Montalto Uffugo (Prov. CS) 10. Baby Park – Rende (Prov. CS) 11. Snaily – MontaltoUff. (Prov. CS) 12. Crescimondo – Cosenza (Prov. CS) 13. La gioia dei bimbi – Amantea (Prov. CS) 14. Fantasy – Cosenza (Prov. CS) 15. L’aquilone – Cosenza (Prov. CS) 3 16. Mom Montessori Montalto Uffugo (Prov. CS) 17. La nuova Orsa maggiore – Rende (Prov. CS) 18. Luna Park – Rende (Prov. CS) 19. Scuola infanzia paritaria Sant’Antonio – Luzzi (Prov. CS) 20. Idea 90 – Scalea (Prov. CS) 21. Il nido dei colori – Rende (Prov. CS) 22. Istituto paritario “Padre Giovanni Semeria” – Catanzaro Lido (Prov. Cz) 23. L’isola felice – Rende (Prov. CS) 24. Passi d’oro – Rende (Prov. CS) 25. Il moscerino – Castrolibero (Prov. CS) 26. Il piccolo principe – Sellia Marina (Prov.Cz) 27. Piccole Stelle – Cosenza (Prov. CS) 28. Cooperativa Qui,Quo,Qua – Vibo Valentia (Prov. VV) 29. La coccinella soc coop – Vibo Valentia (Prov. VV) 30. Dolce bimbo – Amantea (Prov. CS) 31. La coccinella monella – Cosenza (Prov. CS) 32. Peter Palm – Palmi (Prov. RC) 33. La Filastrocca – Rende (Prov. CS) 34. Scuola dell’infanzia “Il sorriso” – Cosenza (Prov. CS) 35. Scuola dell’infanzia La sveglia birichina- Cosenza ( Prov. CS) 36. Ass.ne Scuola Materna “ Kinder Haus” – Cosenza (Prov. CS) 37. La bacchetta magica – Gioia Tauro (Prov. RC) 38. Mary – K English School –Rende (Prov. CS) 39. Coop. sociale La Sirenetta – Reggio Calabria (Prov. RC) 40. Scuola dell’infanzia – asilo nido L’ape Maia- Palmi (Prov. RC) 41. Scuola infanzia Disneyland- Polistena (Prov. RC) 42. La Banda dei birichini – Cinquefrondi (Prov. RC) 43. Pingu’s English – Palmi (Prov. RC) 44. Piccola Società Cooperativa Insieme per Scuola Infanzia e Asilo nido “L’isola felice” – Marina di Catanzaro (Prov. CZ) 45. Scuola dell’infanzia “Tommaso Campanella” – Fiumefreddo Bruzio (Prov.CS) 46. Pingu’s English – Palmi (Prov. RC) 47. “Dolce Bimbo” – Amantea (Prov. CS) 48. Asilo nido e scuola dell’infanzia “Ape Maya” – Palmi (Prov. RC) 49. Scuola Agazzi – Vibo Valentia (Prov. VV) 50. Casa Gioiosa – Tropea (Prov. VV) 51. “Santa Maria Assunta” – Rose (Prov. CS)

“Per dare sostegno” conclude il presidente De Rango “alle tante imprese scuole in difficoltà il Polo Digitale Calabria ha istituito uno sportello informativo GRATUITO sul sito www.polodigitalecalabria.it per supportare scuole e imprese che in che questo momento hanno bisogno di supporti digitali per cercare in qualche modo di far fronte all’emergenza. “

