Coronavirus, il presidente Santelli: “il farmaco Roche arriva anche in Calabria”, avrebbe effetti benefici sui pazienti positivi

La nota di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

venerdì 13 Marzo 2020.

“Arriva anche in Calabria il farmaco in fase sperimentale che avrebbe effetti benefici sui pazienti affetti da Coronavirus. Il “tocilizumab”, questo il nome del farmaco, è prodotto dall’azienda farmaceutica Roche, è nato per curare l’artrite reumatoide e si è scoperto essere in grado anche di ridurre i problemi polmonari dei soggetti colpiti dal Coronavirus.

Il farmaco sarà disponibile per tutti gli ospedali della Calabria, sia hub, che spoke e di montagna e sarà distribuito, a seguito di apposita richiesta, dalle strutture di riferimento per ciascuna provincia: l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio per le strutture comprese nel territorio dell’Asp di Catanzaro; l’Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria per la provincia di Reggio Calabria; l’Asp di Cosenza per il territorio cosentino e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domin per le province di Crotone e Vibo Valentia.

Voglio ringraziare la casa farmaceutica Roche che ha messo a disposizione gratuitamente il farmaco. Uno strumento che può certamente aiutarci nella situazione di emergenza che ci troviamo ad affrontare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA