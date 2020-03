Coronavirus: l’Associazione Thalassemici Crotonese fa appello ai donatori di sangue

La nota del Presidente pro tempore, Maria Guzzo e del Segretario, Nicola Carioti

Crotone,

venerdì 13 Marzo 2020.

L’emergenza che il nostro paese sta attraversando con l’epidemia di Covid19 ha messo in difficoltà il nostro Sistema Sanitario Nazionale; anche l’approvvigionamento del sangue necessario per fronteggiare le esigenze mediche ordinarie e straordinarie è in forte flessione, tanto a livello nazionale che locale. Purtroppo il Covid19 non ha mandato in vacanza tutte quelle patologie che sono curate utilizzando il sangue ed i suoi derivati: oncologici, ematologici, thalassemici, traumatizzati da incidenti vari hanno sempre bisogno di cure: la mancanza di sangue ne metterebbe in forse la sopravvivenza molto più di quanto non potrebbe ipoteticamente fare il Covid19.

Per questo facciamo oggi appello ai donatori perché non si lascino vincere dalla paura, perché continuino nella loro opera di volontariato di alta qualità , fondamentale per la cittadinanza intera. Donare non presenta rischi, poiché i locali del SIMT di Crotone sono sicuri, i controlli efficienti, gli operatori dotati di tutto quanto occorre per garantire gli utenti.

Mai come adesso la vostra presenza è essenziale: tornate dunque a donare ed a salvare, con la vostra generosità , altre vite.

