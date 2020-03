CR7 in quarantena a Madeira, le autorità : “Né lui né la famiglia presentano sintomi”

CR7 in quarantena a Madeira, le autorità: “Né lui né la famiglia presentano sintomi” L’attaccante della Juve è rientrato a Madeira per trovare mamma Dolores. Starà nell’isola “in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 13 Marzo 2020.

L’attaccante della Juve è rientrato a Madeira per trovare mamma Dolores. Starà nell’isola “in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso”



