La Redazione24

,

venerdì 13 Marzo 2020.

F.1, nuove misure: saltano anche il Bahrain e il Vietnam. Si tenta per fine maggio

Dopo la cancellazione del GP d’Australia per la pandemia di coronavirus, i vertici hanno deciso di spostare anche le due gare successive in calendario



