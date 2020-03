Francesco De Franco si aggiudica la tappa provinciale del Torneo di pre-qualificazioni BNL 2020

Torneo di pre-qualificazioni agli Open d’Italia 2020 BNL d’Italia di 4^ categoria 4.nc – 4.1 con una partecipazione di 33 iscritti

Crotone,

venerdì 13 Marzo 2020.

Si è concluso da pochi giorni le pre-qualificazioni provinciali BNL 2020, torneo svolto nella bellissima cornice dello SPORTING CLUB CROTONE presso la struttura Antico Borgo.

La FIT (Federazione Italiana Tennis) anche per il 2020, ha organizzato su tutto il territorio nazionale, una serie di tornei per selezionare i destinatari della Wild Card, per la 77 esima edizione degli Internazionali BNL D’Italia. Nella passata edizione i tornei pre-qualificazioni sfondarono il muro dei 20 mila presenze cifra record che ha fatto degli I.B.I. (Internazionali BNL d’Italia) il torneo più partecipativo del mondo.

I^ Fase – Tra novembre e dicembre passati, in vari circoli d’Italia, sono stati organizzati tornei TPRA limitati ai giocatori 4.NC a 4.4.

II^ Fase – Dopo i tornei della I^ Fase, in ogni provincia d’Italia, sono previsti un torneo a livello provinciale per i giocatori di classifica 4.NC a 4.1.

III^ Fase Regionale Roma in Palio – Il Torneo Internazionale BNL d’Italia, proseguirĂ a livello regionale con tabelloni di 3° Categoria e Open e, da ogni regione qualificherĂ giocatori per la tappa finale di Roma che, metterĂ in palio le wild card per il torneo IBI di Roma.

Ritornando sul Torneo svolto all’Antico Borgo di Crotone, la Finale del Singolare Maschile si è svolta Domenica 8 Marzo.

In Finale sono arrivati il tennista cirotano Francesco De Franco 4.1 e Salvatore Scalise 4.1. dello Sporting Club Crotone.

Prima di incontrarsi in Finale, Francesco De Franco che si trovava nella parte bassa del Tab. se l’è vista agli Ottavi di finale con Garrubba Loris 4.2. del TC Cotronei, nei Quarti con un quotatissimo Facente Gianluca 4.1. ma ex 3° categoria con alle spalle due campionati di serie C con il TC Valentino, in semifinale ha incontrato Cerminara Daniele 4.1 (Sport Torretta) vincitore dell’IBI 2018 e ritornato in Calabria dopo un periodo in Veneto Tesserato con il TC Oderzo.

In Finale De Franco e Scalise, amici fuori dal rettangolo di gioco, si sono dati battaglia fino all’ultimo punto, i due tennisti si conoscono tatticamente molto bene, i primi due giochi sono a favore del tennista crotonese con diritto solido e grande intelligenza tattica, il tennista cirotano sotto 2 a 0 non perde la calma, concentrato, recupera il break perso e si porta in parità i game, entrambi non perdono il turno di battuta, Scalise sul 5-4 e con 4 set point non riesce a concludere il set, De Franco ha letteralmente due razzi al posto dei piedi, correre, recupera lotta, corre di (nuovo) e si porta sul punteggio del 6 a 6, il tie break perde il primo punto, ma poi rifila 7 punti di fila togliendo anche energie a Scalise. Si riparte con il secondo set, il nostro tennista cirotano, rientra in campo concentrato solido, parte spinto 5 a 0, Scalise gli annulla 3 match point, riconquista campo e piazza diversi puti sia di rovescio che di diritto 5 a 3, nel nono game batte De Franco, 3 prime palle potenti 40 a 0, match point, Scalise piazza una palla profonda sul rovescio del suo avversario, ma trova un De Franco tosto nel ribattere con il rovescio a due mani, palla a filo di rete dove nello scendere a rete Scalise nel fare la volèe la palla esce di un soffio nel corridoio. Punteggio Finale 7-6 / 6-3 a favore di De Franco Francesco.

Nello stesso pomeriggio, De Franco Francesco in coppia con Palopoli Giuseppe 4.4. (Sport Torreta) un tennista si è aggiudicato la Finale del Doppio pre-qualificazioni IBI 2020 contro due sue compagni di squadra Notaro Nicola e Cerminara Daniele entrambi 4.1 (Sport Torretta).

A fine partita Palopoli molto emozionato e provato ha voluto dedicare questa importante vittoria al Fratello Sasi.

Nella speranza che tutto al piĂą presto ritorni nella completa normalitĂ causa Covic19 in cui la nostra Nazione sta reagendo in modo coscienzioso e rispettoso vi diamo appuntamento alla fase Regionale a Reggio Calabria.

