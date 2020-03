Il coronavirus, una spada di Damocle sugli ospedali del sud

Dalle autorità sanitarie di varie regioni meridionali viene lanciato l’allarme per l’insufficienza delle strutture ospedaliere locali in caso di estensione del contagio. A questo problema finora è stata prestata scarsa attenzione, anche se in qualche caso, come in Sicilia, si è invece provveduto ad continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

venerdì 13 Marzo 2020.

