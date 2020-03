L’Uefa domani ferma la Champions? Sudamerica, stop a nazionali e Libertadores

L’Uefa domani ferma la Champions? Sudamerica, stop a nazionali e Libertadores Con Juve e Real in quarantena e il Napoli che non può andare in Spagna, in ballo c’è solo Bayern-Chelsea continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 13 Marzo 2020.

L’Uefa domani ferma la Champions? Sudamerica, stop a nazionali e Libertadores

Con Juve e Real in quarantena e il Napoli che non può andare in Spagna, in ballo c’è solo Bayern-Chelsea



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA