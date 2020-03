Per salvaguardare la salute conta più la persuasione o la coercizione?

Per salvaguardare la salute conta più la persuasione o la coercizione? Ci dà la risposta un fatterello di cronaca che tiene luogo di parabola. Per ammazzare la noia da scuola chiusa, alcuni adolescenti di Cagliari hanno inventato un gioco: si tratta di andare lungo la ferrovia, piazzarsi in mezzo a continua a leggere su “IL […]

La Redazione 24

,

venerdì 13 Marzo 2020.

Per salvaguardare la salute conta più la persuasione o la coercizione? Ci dà la risposta un fatterello di cronaca che tiene luogo di parabola. Per ammazzare la noia da scuola chiusa, alcuni adolescenti di Cagliari hanno inventato un gioco: si tratta di andare lungo la ferrovia, piazzarsi in mezzo a

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA