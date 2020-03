Un maggio senza Giro d’Italia

Il trionfo della primavera da oltre cent'anni ha sempre marciato in bicicletta. Maggio è il mese di una cerimonia solenne itinerante, un grande peregrinaggio per l'Italia fatto di ruote che salgono e scendono montagne, superano colline, diventano turbine in pianura. Una celebrazione che molto spesso

La Redazione 24

,

venerdì 13 Marzo 2020.

