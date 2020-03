Come cambierà il lavoro con il coronavirus?

Rispondere alla domanda “come cambierà il lavoro con il Coronavirus” non è facile. In fondo non è neanche possibile farlo ora. Quello che è possibile fare è chiedersi come sta cambiando il nostro rapporto con il lavoro e come sta cambiando il ruolo che il lavoro ha nella nostra vita. Anche in questo continua a […]

La Redazione 24

,

sabato 14 Marzo 2020.

