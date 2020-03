Coronavirus, il Sindaco di Diamante: “Chi non risiede o domicilia deve lasciare la città”

Coronavirus, il Sindaco di Diamante: “Chi non risiede o domicilia deve lasciare la cittĂ ”

E’ quanto afferma nella nota il Sindaco, Ernesto Magorno

Diamante (CS),

sabato 14 Marzo 2020.

Al fine di fare chiarezza sulle norme comportamentali adottate, il Sindaco di Diamante, il Sen. Ernesto Magorno, ha emesso un’ordinanza nella quale, come disposto dal DPCM dell’11 marzo, si evidenzia che tutte le persone che non hanno residenza, domicilio, dimora abituale o che non possono comprovare la loro presenza per motivi di lavoro, di salute o per situazioni di effettiva necessità , non possono entrare nel territorio comunale di Diamante.

Coloro che sono giĂ presenti e non rispondono ai suddetti requisiti, fatta eccezione per chi è stato posto in quarantena dall’ autoritĂ sanitaria, dovranno lasciare la nota localitĂ turistica. ” Si tratta di una scelta forte – dice il Sindaco di Diamante – che fa chiarezza sulla norme comportamentali adottate e necessaria di fronte ai rischi del contagio da coronavirus che divengono ogni ora piĂą seri, e richiedono interventi netti a tutela della salute dei miei concittadini “.

