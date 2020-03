Coronavirus, positivi anche Pezzella e Cutrone. In A nove contagiati

sabato 14 Marzo 2020.

Coronavirus, positivi anche Pezzella e Cutrone. In A nove contagiati

Dopo Vlahovic altri due giocatori della Fiorentina hanno preso il virus, oltre al fisioterapista Dainelli. Sono in autoisolamento come Rugani e i cinque della Sampdoria



