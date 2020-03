Gli stranieri che rientrano a casa: dopo CR7, anche Leao in Portogallo

sabato 14 Marzo 2020.

Gli stranieri che rientrano a casa: dopo CR7, anche Leao in Portogallo

Pochissimi i viaggi per i Paesi d’origine. Tutti gli altri calciatori non italiani non hanno lasciato le città dei rispettivi club



