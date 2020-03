Il coronavirus mette in quarantena anche il Festival di Cannes

60 mila visitatori al giorno, in una cittadina costiera di 75 mila abitanti. Sono i numeri del Festival di Cannes: l’assembramento ideale per far circolare il coronavirus. Neanche Boris Johnson avrebbe il coraggio di testare proprio lì, e per quasi due settimane, la sua teoria epidemiologica: tutti continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

